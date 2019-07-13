نورهان تحتفل بعيد ميلاد نجلها الوحيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية نورهان بعيد ميلاد نجلها الوحيد معاذ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

نورهان نشرت عدد كبير من الصور تجمعها بابنها عبر حسابها الخاص، والتي كانت من مراحل عمرية مختلفة، وكتبت معلقة: « عيد ميلاد حبيبي و قرة روحي و قلبي .. ايوه فرحانة انه كبر مانا شقيت فيه !! اللهم اجعله من عبادك الذين ترضي عنهم».

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الفنانة المصرية وصفت ابنها في رسالة أخرى بأنه أفضل ابن على الإطلاق، وأنه سندها في الحياة والداعم الأول لكل ما تحققه.

نورهان سبق لها الزواج في بداية حياتها الفنية من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، وأنجبت منه ابنها معاذ، واعتزلت التمثيل لسنوات، ثم عادت مرة أخرى وأعلنت انفصالها عن والد ابنها.

الفنانة المصرية أعلنت في عام 2017 عن زواجها للمرة الثانية من خارج الوسط الفني، ورفضت نشر أي صور لزوجها، ولكنها فاجأت الجمهور بعد ذلك عندما حولت حالتها الاجتماعية على «فيس بوك» إلى عزباء.

الفنانة الشابة حققت النجاح في التسعينات بعدة أعمال ومنها: «عائلة الحاج متولي، سوق العصر، الجزء الأول من مسلسل العصيان»، وغيرها من الأعمال الناجحة.