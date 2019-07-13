تصرف غريب من خطيبة محمد الشرنوبي يشكك في انفصالهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت المنتجة الشابة سارة الطباخ جدلا واسعا بين متابعيها بتصرفها الغريب الذي شكك في انفصالها عن خطيبها الفنان محمد الشرنوبي.

فقد قامت سارة بإلغاء متابعة الشرنوبي وذلك على موقع “انستجرام”، إلا أنها مع ذلك لم تحذف صورها معه، وهو ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عما إذا كانا قد انفصلا، أم إنها قد ألغت متابعته عن طريق الخطأ.

وكان محمد الشرنوبي قد احتفل بخطوبته على المنتجة الشابة سارة الطباخ، والتي شاركت جمهورها بصور من خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «خطوبتي رسميا من شرنوبي».

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الشرنوبي ظهر في فيديو نشرته سارة وهو يطلب يدها من والدها، وتلقى الثنائي عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور، وأيضا من قبل الفنانين.

وكانت مصادر مقربة من محمد الشرنوبي وخطيبته سارة الطباخ قد كشفت في وقت سابق عن الموعد الذي حدداه للاحتفال بزفافهما، حيث اتفقا على إقامة حفل زفاف ضخم بعد إنتهاء موسم الصيف، ولكنهما يتكتمان على تفاصيل هذا الحفل.

حيث فضلت سارة الطباخ الاحتفال بالزفاف بعد انتهاء موسم الصيف، ليكون الشرنوبي قد انتهى من إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية التي اتفق عليها مؤخرًا.

وسارة الطباخ هي منتجة ألبوم محمد الشرنوبي الأخير «زي الفصول الأربعة»، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.