محمد حماقي يحيي أولى حفلات الشواطئ في السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

يواصل الميجا ستار محمد حماقي نجاحات حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية ليشعل حفله الرابع، والذي أقيم للمرة الأولي في تاريخ جدة والمملكة بجوار البحر وبالتحديد علي شاطئ درة العروس، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الضخم وتجهيزات ال “لايف” التي تم تنفيذها بمواصفات عالمية لم يسبق حدوثها بالمملكة.

شهد الحفل حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي، وصعد حماقي على خشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية “نفسي ابقي جنبه” وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي حرص على تصوير العديد من مشاهد الحفل كفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم المحمولة.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة، وحرص في بداية فقرته علي توجيه الشكر للجمهور السعودي المقرب لقلبه ولحفاوة استقبالهم له في لقائه الرابع معهم بالممكلة وسط المزيد من أجواء الإثارة وهتافات الإعجاب.

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وقدم حماقي خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة منها “كل يوم من ده” ، “يزلزل”، “صور” ، “ليلي”، “من البداية”، “راضيني”، و”يا ستار”، و”العمل ايه”، بالإضافة إلي “ما بلاش “، وغيرها من الأغاني التي شهدت تفاعلا غير مسبق من حيث مشاركة الجمهور في ترديد كلمات كل أغنية بشكل لافت للنظر.

وأقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث إبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية، بالإضافة إلى أجواء التفاعل الجماهيري التي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بأنه أولى حفلات الشواطئ في تاريخ المملكة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالممكلة العربية، قد سبق وأعلن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه تقرر إقامة حفل حماقي الرابع داخل منتجع درة العروس، عقب النجاح والإقبال الكبير الذي شهدته حفلاته السابقة بالمملكة.