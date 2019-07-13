نقابة الممثلين تبرئ نفسها من أزمة ابنة أمل رزق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الشابة لمى كتكت، ابنة الفنانة المصرية أمل رزق، لحادث سير خطير برفقة بعض صديقاتها خلال عودتهم من الساحل الشمالي.

ووجهت أمل رزق نداء استغاثة للصحفيين اتهمت فيه نقابة المهن التمثيلية بعدم بالسؤال على ابنتها رغم كونها مقيدة داخل النقابة، وطالبت محبيها بالتدخل مهددة بأنه لو حدث لابنتها شيء فإنها لن تصمت.

ومن جانبها، ردت نقابة الممثلين على هجوم أمل رزق، حيث قال الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: “النقابة ليس لديها أي علم بتعرض ابنة أمل رزق لحادث وكان يجب عليها الاتصال باللجنة الصحية المسئولة بالنقابة لتقديم المساعدة لها”.

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وأضاف: “النقابة بها أكثر من 3600 عضو يحملون عضوية النقابة، فلن نستطيع متابعة أخبارهم جميعًا لأننا ليس لدينا مخبرون، ونحن نقدم المساعدة لجميع الأعضاء خاصة في الحالات المرضية، ولن نتأخر عن أي عضو يطلب مساعدة النقابة”.

وكانت أمل رزق قد كتبت في تدوينة على “الفيس بوك”: «إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا».

وأضافت: «إلى كل الصحفيين الجدعان اللي وقوفوا معايا في شدتي مستنياكوا في المستشفى لأن لا قدر الله لو بنتي جارلها حاجة هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتي أصغر نقابية والكارنية لمى أقدر أصوره مش قادرة اكتب أكتر من كده من إمبارح على ما أتمالك أعصابي والعربية اترمت على الطريق».