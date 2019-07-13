ريهام سعيد تكشف: تم إزالة أنفي بالكامل .. والميكروب أصابني في مثلث الموت.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل صادمة عن مرضها وعن وضعها الصحي الحالي.

ريهام نشرت تسجيل صوتي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه أن مرضها ليس جلدي كما أشيع وأن “وجهها موقعش” كما تردد، لكنها أصيبت بميكروب نظرا لضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب التي تعرضت لها خلال الأربع سنوات الماضية.

الإعلامية المصرية أكدت أن الميكروا أصابها بجانب أنفها، في ما يعرف بمنطقة “مثلث الموت”، حيث أن هذه المنطقة مكونة من غضاريف فقط، وهو ما يصعب علاجها بالأدوية، لافتة إلى أن إصرارها على الاستمرار في العمل بعد اكتشافها المرض منذ شهرين، ساهم في تدهور حالتها.

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وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: “خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

وردت الإعلامية المصرية على الأخبار التي نشرت حول إصابتها بميكروب في الوجه يوجد إلى تساقط جلد وجهها، مؤكدة أن هذه الشائعات غير صحيحة وأن وجهها لم يسقط ولن يسقط، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى وطالبتهم بالدعاء لها.