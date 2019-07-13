خبر وفاة نسرين طافش يهزّ مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش، ليتبين فيما بعد أن صفحة زائفة كانت وراء الموضوع.
وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن للرد على الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أوّل ألبوم غنائي لها باسم “الحلوة” ويتضمن سبع أغنيات منوعة بأكثر من لهجة عربية.
وخاضت نسرين طافش، الموسم الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “مقامات العشق”، وهو من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
للإستماع إلى أغاني ألبوم “الحلوة”:
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