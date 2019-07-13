وزارة الثقافة السعودية تكرم الراحل طلال مداح

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ايلاف من بيروت: وضعت وزارة الثقافة

ويأتي هذا الفعل تنفيذاً لقرار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتسمية المسرح باسم الفنان الراحل تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية، وتثميناً لمسيرته، وتكريماً لذكراه.

ووضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم «طلال مداح»، كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، الذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعتبر مسرح «طلال مداح» من المسارح المعروفة في المملكة واحتضن في التسعينات ابان امارة الأمير خالد الفيصل امارة أبها العديد من الحفلات والمناسبات الفنية الكبيرة ، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000، التي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على أثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرَت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء هذا التكريم في سياق اهتمام وزير الثقافة برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.

وضعت وزارة الثقافة السعودية رسميا ً اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية " المفتاحة " في مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعوديةويأتي هذا الفعل تنفيذاً لقرار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتسمية المسرح باسم الفنان الراحل تقديراً لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية، وتثميناً لمسيرته، وتكريماً لذكراه.ووضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم «طلال مداح»، كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، الذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.ويعتبر مسرح «طلال مداح» من المسارح المعروفة في المملكة واحتضن في التسعينات ابان امارة الأمير خالد الفيصل امارة أبها العديد من الحفلات والمناسبات الفنية الكبيرة ، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000، التي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على أثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرَت الساحة الموسيقية السعودية.وجاء هذا التكريم في سياق اهتمام وزير الثقافة برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.

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