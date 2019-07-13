ماجدة الرومي تتألق في مهرجانات جونية الدولية

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"الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة ماجدة الرومي مساء أمس حفلاً ضمن مهرجانات جونية الدولية حضره جمهور غفير، وكعادتها إستغلت المناسبة لتوجيه رسائل سلام ومحبة ودعوة لنبذ الخلافات والإنقسامات بين السياسيين التي تمزق نسيج الوطن.

إعتلت الرومي المسرح وهي تشدو بأغنيتها الشهيرة (عم يسألوني عليك الناس) قبل أن توجه التحية إلى الشعب اللبناني قائلة ”أنتم شعب عظيم ولا أحد استطاع أن يتحمل ما تحملتموه، أنتم ما بخلتم بالروح“.

وخاطبت الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أدائها لأغنية (سيدي الرئيس) قائلة ”أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الاخوة فيه بيتقاتلوا .. الاخوة الأعداء صرنا“.

ورافق الأغنية لوحات راقصة في خلفية المسرح تظهر حالات العنف والصراع بطريقة فنية وإضاءة تواكب اللحن والرقص والصوت.

وغنت من جديدها أغنية (لا تزعل مني وتروح) من كلمات وألحان إيلي شويري الغائب عن الساحة الفنية منذ سنوات. كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين مجموعة من أشهر أغنياتها نذكر منها: (كلمات) و(كن صديقي) و(طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان) و(اسمع قلبي) و(ميلي يا حلوة) التي أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة. وتمايلت الأيدي مع أغاني الرومي الفلكلورية وتعالى التصفيق مع أدائها أغنية (يا ست الدنيا يا بيروت).

وكانت مهرجانات جونية قد أحيت الأسبوع الماضي حفلا تحت عنوان (يوم مع الوطن) دعما للجيش اللبناني أحياه الفنانان غسان صليبا وملحم زين والشاعر نزار فرنسيس حيث قدموا الأغاني الوطنية والداعمة للجيش.ٍ