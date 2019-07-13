شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد أشهر نوبى فى السينما.. على الكسار نافس الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبيرعلي الكسار ، وهو ممثل كوميدي مصري كبير ولد في القاهرة في حي السيدة زينب ونشأ بها، واسمه الحقيقي على خليل سالم وأخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعي (زينب على الكسار) وقد عمل في بداية حياته عدة مهن منها مهنة السروجي وهي نفس مهنة والده لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله.

وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم ، مما كان له أثر بعد ذلك فى معظم أدواره ، و في عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها "دار التمثيل الزينبي" ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين.

ذاعت شهرته فى التمثيل ودخل في منافسة شديدة مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني وابتدع شخصية (عثمان عبد الباسط) النوبي البسيط ، لمنافسة شخصية (كشكش بيه) التي كان يقدمها الريحاني.

من أشهر أعماله فيلم سلفنى 3 جنيه إنتاج سنة 1939 وتدور أحداثه حول عثمان عبد الباسط النوبي البسيط ، الذى يعمل خادما بمدرسة للاطفال ويحب زوجته لكن ما يؤرق حياته هي حماته التي تعيش معه وتسخر دائما منه وتطالبه بأن يحضر ثلاثة جنيهات لسداد رهن المنزل الذي يعيشون فيه حيث أنهم قد رهنوا نصفه نتيجة للازمة المالية وحان وقت سداد الرهن او بيع المنزل في المزاد ونتيجة لعبث بعض الاطفال معه يطرد من المدرسة وطوال الفيلم يحركه شئ واحد هو من أين يحصل على الثلاثة جنيه ليحل أزمته ، الفيلم من تأليف وإخراج توجو مزراحي ، ومن بطولة علي الكسار و بهجية المهدي وزكية إبراهيم .

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ونجحت شخصية (عثمان عبد الباسط) نجاحاً عظيماً ولا تزال خالدة في ذاكرة التمثيل إلى الأن ، في عام 1924 قفز بفرقته قفزة هائلة عندما انضم إليها الموسيقار الكبير الشيخ زكريا أحمد وقدم لها العديد من الألحان المسرحية.

و بعد ذلك مر بأزمة أدت إلى إغلاق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدم مايزيد على 160 عرضاً مسرحياً.

اتجه بعدها إلى السينما وأشتهر بشخصية النوبى المغلوب على أمره ، وقدم فيها عدداً من الأفلام الناجحة من أشهرها:

بواب العمارة ، ألف ليلة وليلة ، محطة الأنس ، غفير الدرك ، عثمان وعلي ، علي بابا والأربعين حرامي ، نورالدين والبحارة الثلاثة ، سلفني تلاتة جنيه ، على أد لحافك ، رصاصة في القلب ، الساعة 7 ، يوم في العالي ، آخر كدبة ، أحكام العرب ، بنت حظ ، ورد شاه ، المرأة شيطان ، أسير العيون ، مبروك عليكي ، آه من الرجالة .