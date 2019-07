شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار مشاهدة لكليب Love Me Like You Do على "يوتيوب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية إيلى جولدينج بتحقيق النجاحات المختلفة، واستطاعت اليوم جولدينج البالغة من العمر ذات الـ32 عاما أن تحقق نجاحا جديدا بكليب أغنيتها "Love Me Like You Do"، الذى أطلق فى يناير عام 2015، وهو العمل الذى رشح لنيل جائزة افضل فيديو كليب نسائى فىMTV Video Music Awards لعام 2015. وقد وصلت نسبة مشاهدة كليب " Love Me Like You Do " على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 2 مليار مشاهدة وهو رقم ضخم بالنسبة لمشاهدة الكليبات الغنائية بين أهم وأشهر نجوم العالم. Advertisements

من الكليب

من الكليب

من الكليب

