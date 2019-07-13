شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمى كريستوف والتز إلى طاقم عمل فيلم الأكشن المنتظر Bond 25، ليلعب دور الشرير مرة أخرى بجوار الممثل العالمى ذى الأصول المصرية رامى مالك، والنجم العالمى دانيال كريدج.

وبحسب صحيفة فاريتى فإن والتز الذى لعب مسبقاً دور الشرير فى فيلم Specter، انضم إلى طاقم الفيلم المنتظر الذى يتم تصويره حالياً فى مدينة لندن الإنجليزية، لينضم للممثلين العائدين مرة أخرى للسلسلة الشهيرة وهم رالف فينيس وليا سيدو ونومى هاريس.



كريستوف والتز

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.