شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان جديدتان فى ألبوم فريق واما بتوقيع الشاعر هانى رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى هانى رجب فى أغنيتن ضمن ألبوم فريق واما المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .

هانى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأغنيتين من ألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل ونادر حمدى ويراهن عليهم خلال الألبوم وإحداهما يحمل طابع المقسوم والأخرى تنتمى إلى الرتم السريع .

وتعاون أعضاء فريق "واما" مع العديد من الشعراء والملحنين، ومنهم هانى رجب، وجمال الخولى، والملحن مديح محسن، ورامى جمال، وامير طعيمة وغيرهم.

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يذكر آن فريق "واما" هو واحد من أشهر فرقة الغنائية في مصر، والتى يتكون من نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، ومن أغاني فرقة "زى مابحلم"،"مشوار طويل"،"كان ياما كان"،"يا غالية عليا".