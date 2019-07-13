شاهد .. أميركيان ينتقمان من قاتل أمهما داخل المحكمة

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 02:49 مساءً - نقلت صحيفة ” مترو ” البريطانية وقائع تعدي أخوان أميركيان على قاتل أمهما داخل قاعة محكمة في ولاية أوهايو .
وبدأت الواقعة بحضور الشقيقان ( أخ وأخته ) جلسة النطق بالحكم بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن الجريمة والمتورط بقتل والدتهما بالرصاص .
وعندما رأى الأخوان المتهم لم يستطعا تملك أنفسهما وانتابتهما حالة من الاهتياج والصراخ وهجما على المتهم وانهالوا عليه بالضرب بعد أن أوقعوه أرضا وسط محاولات من أفراد الشرطة لفض الاشتباك وإنهاء حالة الفوضى التي سادت داخل القاعة .
وظل ابن الضحية يصيح وهو متحديا أفراد الشرطة قائلا : ” إنه قتل أمي .. نعم قتل أمي التي كانت تعتني بي كما لا يفعل أحد ” .
وأصدرت المحكمة قرارا بتوقيف الأخوين عقب تسببهما بإرباك الجلسة وهجومهما على المتهم الذي يبلغ من العمر 62 عام .
ومن المرتقب أن يقضي الشاب وأخته ثلاثين يوما داخل السجن بسبب ما قاما به .. أما حكم المتهم فلم يصدر بعد ومن المرجح أن يتراوح ما بين 23 سنة والحبس المؤبد .
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