هل يحمل الجزء الرابع من الهيبة اسم الانتقام؟.. هذا ما كشفه كاتب المسلسل الجديد!

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 02:49 مساءً - قررت شركة “صبّاح إخوان” مؤخرًا استقطاب أحد أمهر كتّاب الدراما السّورية فؤاد حميرة، لكتابة الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، وبدأت وسائل الإعلام تتناقل الشائعات حول اسم الجزء وتفاصيل العمل.

فؤاد حميرة، هو الكاتب الثالث للمسلسل، بعدما تم استبعاد كاتب الجزء الأوّل هوزان عكّو، والكاتب الثاني باسم السلكا.

وشدد حميرة على ضرورة عدم استباق الأحداث، مُتفاجئًا من طرح اسم الجزء الرابع من المسلسل الذي حمل “الهيبة – الانتقام”، وفق ما تناولت وسائل إعلام مؤخرًا.

وتساءل الكاتب السوري:”من قال ان اسم الجزء هو الانتقام؟”، مضيفًا: “نحن لم نقدم أية معلومة تشير إلى أن الجزء الرابع يحمل اسم الانتقام، ولا داعي لاستباق الأحداث.

وبخصوص الأسماء المرشحة للعمل، مثل الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، وفاليري أبو شقرا، صرح حميرة لـ “فوشيا”: “أنا أقدم اقتراحات ترشيح، ولكنها غير ملزمة؛ فالترشيحات تخضع لرؤية مخرج كما تخضع لاعتبارات إنتاجية”.