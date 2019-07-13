حليمة بولند تنشر المزيد من الصور الجريئة

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 02:49 مساءً - يبدو ان الاعلامية الكويتية حليمة بولند لا تعير الانتقادات التي تتعرض لها بسبب صورها الجريئة اي اهتمام. فقد نشرت حليمة بولند المثيرة للجدل صور جديدة أطلت بها بفستان قصير عرضها مثل للعادة لانتقادات لاذعة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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