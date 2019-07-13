السعودية تعلن عن موعد أجازة عيد الأضحى المبارك

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 02:49 مساءً - أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك .
وقالت الوزارة إن إجازة العيد سوف تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة .
وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على عدد من أسئلة المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر عن موعد أجازة عيد الأضحى خلال الساعات الأخيرة الماضية .
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