السعودية تعلن عن موعد أجازة عيد الأضحى المبارك

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 02:49 مساءً - أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

وقالت الوزارة إن إجازة العيد سوف تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة .

وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على عدد من أسئلة المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر عن موعد أجازة عيد الأضحى خلال الساعات الأخيرة الماضية .