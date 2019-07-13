ليوناردو ديكابريو يخطط للزواج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يخطط النجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو، للزواج أخيراً وإنهاء العزوبية التي يعيشها، حيث سبق وارتبط النجم العالمي بأكثر من فتاة آخرها عارضة الأزياء كاميلا مورنو، والتي لم يقدم على قرار الزواج منها إلى الآن.

وبحسب تقرير صحفي جاء خلال تقرير منشور على موقع US Weekly يستعد النجم العالمي للإقدام على تلك الخطوة أخيراً.

والجدير بالذكر أن التقرير ذكر أيضاً أن نجم هوليود يفكر جدياً فى الإنجاب من كاميلا بعد فترة طويلة من التفكير فى الأمر، وبالتالى فإن الإعلان عن الزواج قد يكون قريباً خلال الفترة المقبلة مع عارضة الأزياء الشهيرة التى ترتبط به منذ فترة، خاصة أنهما على وفاق كبير فى التفاهم رغم فارق السن الكبير بينهما.

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وعلى جانب أخر، رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو، مؤخرا، وذلك أثناء اهتمامه بالتقاط صورة لصديقته كاميلا مورنو عارضة الأزياء الشهيرة والذي يرتبط بها منذ حوالي عام تقريباً.

وبالرغم من حرص الثنائى العالمي على الابتعاد عن الأضواء دائماً، إلا أن عدسات المصورين لم ترحمهما وتمكنت من التقاط تلك الصورة لهما.

وتوضح الصور مدي اهتمام نجم هوليود الحاصل على جائزة أوسكار مرة وحيدة فى مشواره بالتقاط صورة لصديقته التي تصغره بنحو 23 عام بالضبط وذلك بواسطة هاتفه أثناء استمتاعهما بموعد غذاء داخل فندق du Cap-Eden-Roc في فرنسا يوم أمس الأحد حيث استمر فى ذلك لوقت طويل من أجل عيون حبيبته.