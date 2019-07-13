سامح حسين يبدأ عرض «المتفائل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية، أن افتتاح مسرحية ” المتفائل”، للنجم المصري سامح حسين، سيكون يوم 25 من الشهر الجاري حيث يقوم فريق العمل حاليا ببروفات ” جنرال ” مكثفة ووضع اللمسات النهائية علي كل عناصر العرض من ديكور وملابس وموسيقي واستعراضات .

مسرحية ” المتفائل ” مأخوذة من رواية ” كانديد ” للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي .

والجدير بالذكر أن رواية ” كانديد ” هي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسي فولتير وتعكس نظرته حيث تتبني الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755.