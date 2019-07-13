شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "بلا دليل" والمشاهد الأولى تجمع حازم سمير ومها نصار وكرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انطلق فى الرابعة من فجر اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسل "بلا دليل" فى منطقة التجمع الخامس، من بطولة التونسية درة وخالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجى"، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانون حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وأخرون، إخراج منال الصيفى ، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى أكتوبر المقبل حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة .
وفى سياق متصل، تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.
يذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.
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