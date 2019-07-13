شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية بيونسيه الجديدة Spirit التى استوحتها من فيلم the lion king والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية بيونسيه أغنية جديدة حملت اسم Spirit وذلك من ألبومها الجديد الذى يحمل اسم the Lion King: the Gift والمستوحى من فيلم "the lion king"، والذى تشارك بيونسيه به بأداء صوتى لشخصية "نالا". وحسب موقع "رولينج ستون" فإن بيونسيه أكدت أنها لم تبحث عن مجموعة أغنيات مستوحاة من الفيلم لكنها سعت لكى تكون الأغنيات عبارة عن مزيج مبهر للكثيرين، فالأغنيات متأثرة بأكثر من شكل موسيقى مثل R&B و hip-hop و Afro Beat.

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