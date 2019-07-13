شكرا لقرائتكم خبر عن زياد يوسف يحقق حلمه بـ"حمام كليوباترا" مع جمال ياقوت على مسرح بيرم التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان زياد يوسف فى المسرحية الجديدة "حمام كليوباترا" مع المخرج جمال ياقوت الذى كان يحلم بالعمل معه فى عمل مسرحى على مسرح بيرم التونسى، أحد أهم مسارح الإسكندرية الذى وقف على خشبته كم كبير من النجوم.

وأكد زياد، لـ"الخليج 365"، أن المسرحية تدور فى إطار كوميدى غنائى استعراضى، حيث يقع مواطن بسيط فى ورطة كوميدية وهى اكتشاف حمام أثرى للملكة كليوباترا فى منزله وهو ما يفجر كثير من المواقف الكوميدية.

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العمل المسرحى الجديد أشعار محمد مخيمر وألحان محمد مصطفى واستعراضات محمد ميزو وديكور محمود سامى وإضاءة إبراهيم الفرن، ويشارك فى البطولة محمد عز وهاجر الشرنوبى وأحمد السيد ومحمد بريقع والإنتاج لفرقة الإسكندرية والذى يشرف عليها المخرج سامح بسيونى التابعة للبيت الفنى للمسرح.