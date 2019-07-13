شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يغنى للعندليب فى "أمسية مع عبد الحليم" بمهرجان بعلبك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الفلسطينى محمد عساف حفلا غنائيا كبيرا يوم 20 الشهر الحالى على هامش مهرجانات بعلبك الدولية ويرفع شعار "أمسية مع عبدالحليم"، حيث يحرص من خلال الحفل على غناء عدد من أغانى الراحل العندليب ومحمد عبد الوهاب وعدد من أغانيه من ضمنها "بصراحة" التى طرحها مؤخرا باللهجة العراقيه، واقتربت من الوصول إلى 6 ملايين مشاهده على موقع يوتيوب، وهى من كلمات رامى العبودى وألحان على صابرو توزيع عثمان عبود.

يذكر أن المطرب محمد عساف ظهر فى عدة أغانى مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز فى برنامج أراب أيدول فى موسمه الثانى، وكان له حضور متميز فى عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية فى افتتاح كأس العالم 2014.