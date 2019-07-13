شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة اللبنانية إليسا على مختار الرصاع، مدير مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ55، بتغريدة كتبتها عبر تويتر منذ ساعات، وكتبت إليسا فى تغريدتها "الناس بتروح وبتيجى، وإليسا بتبقى ملكة قرطاج".



تغريدة اليسا

كان الرصاع قد وجه انتقادات لاذعة للفنانة اللبنانية فى تصريحات إعلامية، قائلاً "إليسا ما بتعجبنيش"، بالإضافة إلى انتقاده اللاذع للمغنى جورج وسوف سلطان الطرب قائلا: "هل لا يزال جورج وسوف موجوداً؟ لقد انتهى"، ساخرا من إمكانية تكريمه: "يمكن أن يكرم بعد عمر طويل".

يشار الى أن فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولى فى تونس، تنطلق الليلة، ويتضمن حفل الافتتاح عرض لـ"بحيرة البجع" بالإضافة إلى عروض أخرى موسيقية ومسرحية متنوعة، ويشارك فيه عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربى، منهم لطفى بوشناق، صابر الرباعى، راغب علامة، لطيفة، كارول سماحة، عاصى الحلانى، ناصيف زيتون وفايا يونان.