شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. عزاء يوسف شريف رزق الله فى مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله العزاء بعد غد الاثنين فى مسجد عمر مكرم بالتحرير عقب صلاة المغرب، الذى وافته المينة أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.

وشُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن.

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وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.