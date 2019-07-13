شكرا لقرائتكم خبر عن "خالد ابن الوليد" يجمع على ربيع ومصطفى خاطر والإخراج لسامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد ابن الوليد"، ويقوم ببطولته كل من: النجم مصطفى خاطر والفنان على ربيع والفنان كريم عفيفى والفنان محمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقى فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينه أماكن التصوير، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.

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ومن ناحية أخرى يقضى مخرج العمل سامح عبد العزيز إجازته الصيفية فى برشلونة الأيام الحالية، ويبدأ فى الاستعدادات والتحضيرات الأولى للفيلم بعد عودته من هناك.

ومن المعروف أن على ربيع ومحمد عبد الرحمن جمعهم عمل سينمائى مع المخرج سامح عبد العزيز بعنوان "خير وبركة" وشارك فى بطولته الفنانة مى سليم، وبيومى فؤاد، وتارا عماد، ومحمد سلام، وكريم عفيفى، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمى.