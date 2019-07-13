شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 15 عاما.. هانى رمزى يعود للمسرح مع أحمد بدير فى مسرحية كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم هانى رمزى إلى خشبة المسرح من جديد بعد غياب دام 15 عاما منذ آخر مسرحية قدمها "كده أوكيه" مع كل من منى زكى والسقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.

المسرحية يتعاون فيها مع السيناريست حمدى يوسف، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى، وحتى الآن لم يستقر على اسمها ويجرى ترشيح عدد من الأبطال على رأسهم أحمد بدير الذى تحدث معه يوسف ووافق بشكل مبدئى عليها كما أكد بدير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

Advertisements

وتعد المرة الثالثة التى يتعاون فيها هانى رمزى مع السيناريست حمدى يوسف، حيث سبق وتعاونا قبل ذلك فى مسلسل "ابن النظام" و"عريس ديليفرى" وتعد الأولى مسرحيا بينهم.

كان آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

"قسطى بيوجعنى" شارك فى بطولته كل من حسن حسنى، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هانى وليم، وإخراج إيهاب لمعى، ويعود به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى، وحسن حسنى، وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى