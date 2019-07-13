تراند اليوم : بعد مهاجمتها بسبب "عمرو وردة".. ممثلة مصرية تهدد المتطاولين عليها بالقبض عليهم...



هددت الممثلة المصرية هيدي كرم، أي شخص يقوم بتوجيه السباب لها بالتقدم ببلاغ ضده إلى مباحث الإنترنت للقبض عليه.

ونشرت كرم من خلال حسابها على تطبيق "إنستجرام"، خطوات التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المتطاولين عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على المنشور: "أي حد هايدخل يشتم بعد كده يفكر الف مرة قبل ما يعمل كده علشان خلاص الموضوع ما بقاش سايب وأنا شخصياً وأعتقد ناس كتير زيى، ومش هاسيب حقي بعد كدة".

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وجاء ذلك في أعقاب تعرضها لانتقادات بسبب آرائها في بعض الأمور الفنية والرياضية، وكان آخرها دفاعها عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر المتهم بالتحرش، وهو الأمر الذي دفع بعض متابعيها إلى توجيه الانتقادات لها.