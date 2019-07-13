تراند اليوم : لهذه الأسباب.. انفصل "أشرف عبد الباقي" عن "مسرح مصر"

قالت الممثلة المصرية دينا "ويزو"، إن الممثل أشرف عبدالباقي يهدف إلى خوض تجربة جديدة بعيدًا عن "مسرح مصر"، الذي حظي على مدار سنوات بشهرة واسعة في مصر.

ويعرض عبدالباقي حاليًا مع فرقته الجديدة، مسرحية "جريمة في المعادي" في السعودية من يوم 10 يوليو، وحتى 13 من الشهر ذاته، وذلك على المسرح العربي بجدة، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة"

وقالت ويزو في مقابلة إذاعية: "أشرف عبد الباقي هو السبب في النجومية التي حققناها من خلال عروض "مسرح مصر" وهو فخور بنا جدًا، ومن حقه أن يقدم مسرح أخر من خلال فرقته الجديدة".

وأضافت: "أشرف عبد الباقي نجح في تجربة "مسرح مصر" وهو صاحب فكرة عرض المسرح على شاشة التليفزيون، وهو أوصلنا لبر الأمان وأصبحنا نجوم، لأنه بمثابة المعلم لجميع الأجيال القادمة ويبحث عن مواهب جديدة ليقدمهم للمجتمع من خلال فرقة مسرحية جديدة".

وتابعت: "يجب أن نمنح الفرصة لغيرنا للظهور، ولا يجوز أن نستمر في "مسرح مصر" طوال العمر، وإلا ستكون أنانية منا، ويجب أن يكون هناك أبطال جدد يصلون مع أشرف عبد الباقي لتحقيق الشهرة".



