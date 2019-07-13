تراند اليوم : "حلا شيحة" تصدم متابعيها بصورة "عارية"

شاركت الممثلة المصرية، حلا شيحا، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة جريئة أثارت ردود فعل صادمة واعتبروها "تعريًا" غير لائق بها، خاصة وأنها ظلت ترتدي النقاب لأكثر من 10 سنوات.

وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت "حلا" بفستان أبيض يكشف جزءًا من ذراعيها وصدرها، وهو الأمر الذي قاباه متابعوها بشيء من الاستنكار، مذكرين إياها باحتشامها لسنوات طويلة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات من قبل البعض.

وكان لافتًا أن غالبية المنتقدين لمظهرها من النساء كما يبدو من أسمائهن وصور حساباتهن.



وقالت متابعة لها: "أيوه نقلع بقي حبه حبه بجد ربنا يكفينا شر الفتن ويردنا اليه ردا جميلا".

فيما علقت ثانية: "يارب الثبات . ازاى قدرتى تعمليها و تلبسي مكشوف بعد سنين من الالتزام. الواحد فعلا لازم يحيط نفسه بالناس اللى تشجعه . الارتقاء بزيادة اللبس مش العكس".

وتساءلت أخرى: "هل انت شايفة حالك احسن شايفة حالك مبسوطة ومرتاحة ...الله يردك اليه مردا جميلا ويصلحك..ويعافينا مما ابتلاك به ويثبتنا".

بينما أبدت متابعة لها حزنها على عودتها إلى الفن بهذه الصورة قائلة: "حلا حبيبتي أنابموت في أخلاقك بس بصراحة وما تزعلي خلعتي الحجاب هذه حرية وأنا ما متحجبة بس ترجعي للفن ما حبيت لأنك أكبر من الفن".

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فيما أعربت معلقة عن صدمتها بالقول: "صدمة!! ليه العري مرة وحدة!!!!ليه ياحلا ياترى بناتك الكبار حيقولو ايه !!!!!!".

وقبل نحو عام، أعلنت شيحة اعتزامها العودة للفن، بعد اعتزال 12عامًا.

وجاء ذلك بعد اعتزال دام 12 عامًا، حيث قررت خلال هذه المدة الابتعاد عن الأضواء والشهرة وارتداء النقاب قبل أن تخلعه وترتدي الحجاب.

وخلال الفترة من 2000 حتى عام 2006، قدمت حلا عددًا من الأعمال الفنية، من بينها فيلما "السلم والثعبان" و"الغواص".

وخلال فترة اعتزالها، عرف عنها تقديم دروس دينية.

يذكر أن عددًا من الفنانات المصريات ارتدين الحجاب وخلعنه خلال السنوات الماضية لأسباب من بينها "الشوق للكاميرا".

