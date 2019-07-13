شاهد.. كيف تفاعل جمهور أبها مع الفنان محمد عبده !

أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا في أبها أمس الجمعة ضمن موسم ” حفلات صيف أبها 2019 ” . وقدم الفنان عدد من أغانيه منها : “أرفض المسافة” و”ردي سلامي” وكذلك “يا غافية” و”معك التحية” و”يابو فهد”، وكانت قائمة فنان العرب زاخرة بألوان من الموسيقى والأغنيات التي ترتبط بالوجدان والأمكنة، مثل “أنورت سودة عسير” و”صوتك يناديني”، كما قدم رائعة “المسافة” التي صفق لها جمهور أبها، وصدح بـ”الأماكن” . واختتم فنان العرب ليلته بالأغنية الوطنية الخالدة “فوق هام السحب” التي وقف معها المسرح عن بكرة أبيه طرباً ورددوا معه “يستاهلك..يستاهلك”. فيما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

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