منذُ إعلان زواجهما قبل نحو 5 أشهر، والحديث لم يتوقّف حول هذا الارتباط الجدلي بين الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لا سيما أن هناك طرفًا ثالثًا وأساسيًا هي ياسمين عيسى زوجة إبراهيم الأولى، والتي رأى كثيرون أنها “ضحية”، ومنهم أصالة نصري التي وصفت ما حدث بأنه “خراب بيوت”. ولدى ياسمين عيسى ولدان من أحمد إبراهيم، لكنها طلبت الطلاق ونالته، وذلك بعد أن علمت بخبر زواجه الصادم لها، والذي نُقلت على إثره للمستشفى.
أمّا أنغام، فواظبت على الظهور مع زوجها، بل وتبادلا الغزل وكلمات الحب أمام الكاميرات في أكثر من مناسبة. في وقت لاحق، تردّدت أنباء على نطاق واسع تُفيد بتوتر العلاقة بين أنغام وأحمد ليقوم الأخير بردّ زوجته الأولى ياسمين لكن دون علمها، فيما تلتزم أنغام الصمت حيال كل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أنغام وأحمد وياسمين .. “مثلث الجدل” مستمرٌ بين الغموض والمفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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