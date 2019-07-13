نقل الفنان الإماراتي عبدالله بوعابد للمستشفى.. والكشف عن المرض الذي أصابه -فيديو

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بوعابد وهو في إحدى المستشفيات، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وظهر الفنان ”بوعابد“ في مقطع فيديو نشره، قال فيه إنه ”تعرض لجلطة بسيطة، وإنه أصبح في حال أفضل الآن“. وشارك عدد من فناني الإمارات والخليج، عبر حساباتهم، مقطع الفيديو الذي بثه الفنان عبدالله، داعين له بالشفاء العاجل.

وأكد الإعلامي سهيل العبدول، أن الفنان عبدالله، صار بصحة أفضل، خلال زيارته في المستشفى، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو برفقة الفنان الإماراتي، الذي ظهر بعد تحسن صحته. وقال ”العبدول“، إن ”صحة الفنان عبدالله بخير، وإنه سيغادر المستشفى قريبًا وسيتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة هناك بفيلم“.