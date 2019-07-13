بالفيديو: صناع “باب الحارة” يحاربون لاستمراره .. هل يُنقذ قصي خولي الأجزاء القادمة؟

لم يتقبل صناع مسلسل البيئة الشامية الشهير “باب الحارة” فكرة فشل العمل وخسارته الجماهيرية الكبيرة التي جعلت منه في وقت سابق العمل الأساسي في الموسم الرمضاني لدى الجمهور. ويبدو أن شركة قبنض ميديا مُنتجة المسلسل والمخرج محمد زهير رجب، يفكرون جديًا بتقوية الأجزاء القادمة بضم أسماء ضخمة قد تعيد للعمل بريقه، حيث كشفت الشركة في وقت سابق عن نيتها إنتاج 5 أجزاء جديدة ابتداءً من الجزء الـ 11 إلى الـ15. كما نشرت عدد من المصادر الصحافية أن الشركة تعمل على إعادة بعض الأسماء مثل الفنان محمد خير الجراح الذي قدم شخصية أبو بدر، والفنان زهير رمضان بشخصية “أبو جودت، إلى جانب الأسماء الجديدة التي ظهرت بالجزء العاشر منها نجاح سكفوني، صالح الحايك، نظلي رواس، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الأسماء الفنية المهمة من أجل الأجزاء القادمة.

وانتشرت مؤخرًا أنباء عن أن أحد الأسماء المُرشحة من أجل دور بطولة في المسلسل هو الفنان السوري قصي خولي، خصوصًا بعد النجاح الجماهيري الذي يعيشه الفنان في الفترة الأخيرة بعد تقديمه مسلسل “خمسة ونص”، بالإضافة لإعلانه مشاركته بالفيلم السينمائي “ماكو” إلى جانب عدد من المشاهير من بينهم التركي مراد يلدريم. وبعد انتشار هذه الأخبار، وبالرغم من عدم تأكيدها بعد، رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شركة قبنض ترفض الاعتراف بفشل مسلسل باب الحارة وتحاول بكافة الطرق إعادته إلى جماهيريته، وأن فكرة التعاقد مع أسماء ضخمة من الممكن أن تُساعد على إعادة فرض المسلسل إلا أنه في حالة الفشل فسيكون على الشركة الاعتراف بهذا الأمر وإيقاف العمل حفاظًا على نجاحه السابق. يُشار إلى أن الفنان السوري قصي خولي سبق وأن شارك بالعمل بشخصية “أبو قاعود” وتحديدًا في الجزء الخامس.