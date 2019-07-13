الليلة.. عزاء شقيق السيناريست عبدالرحيم كمال في سوهاج

يقام، اليوم السبت، عزاء المهندس محمد كمال، شقيق السيناريست عبدالرحيم كمال، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس،وذلك في محافظة سوهاج.
ويشار إلى أنه كان شارك السيناريست عبدالرحيم كمال
في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، ماجد المصري، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة "سينرجي" .
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