الاثنين.. عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله بمسجد عمر مكرم

يقام عزاء الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، يوم الاثنين المقبل، وذلك في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة،عقب صلاة المغرب. ويذكر أنه كان رحل عن عالمنا الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، صباح أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

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