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مروان خوري ينعى والدته الراحلة بهذه الكلمات

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نعى المطرب اللبناني مروان خوري والدته السيدة نسيما مارون، التي توفيت صباح يوم الخميس الماضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات العالمي "تويتر".
ونشر مروان عبر حسابه صورة لوالدته وعلّق عليها قائلًا:

"ودّعتك اليوم يا أمي يا حبيبتي...إلى الملتقى يا ملاكي".

وقد تقدم بالشكر لكل من قدم واجب العزاء فكتب:"إلى كل الذين تقدموا إليّ بالعزاء عبر الواتس

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آب أو تويتر أو أي وسيلة أخرى أتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم وأعتذر عن الردّ المباشر وأسأل الله أن يبعد عنكم الألم والحزن".

يذكر أن والدة مروان خوري تم دفنها بمسقط رأسها، وسوف يتلقي العزاء اليوم الموافق السبت، وغدًا الأحد في بلدة عمشيت بلبنان.

 

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