شاهد.. راندا البحيري تشارك في تحدي العمر بنقيب الممثلين

شاركت الفنانة راندا البحيري، في تحدي العمر الذي انتشر مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بطريقة مختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
ونشرت "البحيري" صورة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أثناء مشاركته في تحدي العمر
وعلقت الفنانة راندا البحيري على المنشور قائلة:"لن أرضي بغير الدكتور أشرف زكي نقيب انتخابات النقابة لـ عام ٢٠٥٠".
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