شاهد.. علي الحجار يطرح "اتفقنا" على يوتيوب

طرح المطرب ​علي الحجار​، أغنية جديدة تحت عنوان "​اتفقنا​"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني، ألحان هيثم توفيق، توزيع أحمد علي الحجار. ويذكر أن الأغنية من ألبوم المطرب علي الحجار الجديد "لو عايز" المنتظر إطلاقه في عيد الأضحى المبارك.

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