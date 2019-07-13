شريف سلامة: عزاء والدة داليا مصطفى في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد

حددت أسرة الفنانة داليا مصطفى موعد ومكان عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة. وقال الفنان شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفي، إن العزاء سيقام يوم غدٍ الأحد في المجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي، مدخل الشيخ زايد 2، وذلك في تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً عقب صلاة المغرب.

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