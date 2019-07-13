كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 12:53 مساءً - شهدت محافظة ” المنوفية ” بمصر انتحار شابا يدعى ” إسلام ” يبلغ من العمر 22 عاما بعد أن أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقرية ” كفر بلمشط ” بمركز منوف .
حيث قام بوضع حبل ولفه حول رقبته حتى فارق الحياة .. وفعل ذلك احتجاجا على معاملة والده له .
وقام بعمل بث مباشر عبر صفحته على موقع ” فيس بوك ” لعملية الانتحار وذلك على وقع صوت الأغاني وإشعال سيجارة ثم صعد على كرسي وشنق نفسه .
وكتب منشورا قال فيه إنه لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له مطالبا أصدقائه بمسامحته .
وفور تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية بلاغا يفيد بانتحار الشاب توجهت على الفور إلى مكان الواقعة وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شاب مصري في بث مباشر على ” فيس بوك ” وعلى أنغام الموسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.