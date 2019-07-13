ميشيل أوباما تقضي ليلة في قصر فاخر معروض للبيع بـ23 مليون دولار

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 12:53 مساءً - سافرت زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما إلى لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، وذلك بعد عودتها من إجازتها الأوروبية؛ حيث قضت ميشيل يومين في قصر ساحر يُقدر بملايين الدولارات في هوليوود هيلز والذي يُطلق عليه Shark House، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية. واستأجرت ميشيل العقار، وهو معروض للبيع حاليًا مقابل 22.9 مليون دولار (18.2 مليون جنيه إسترليني)، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. وقال مصدر عقاري إن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد استأجرت العقار الذي تبلغ مساحته 12800 قدم مربع في لوس أنجلوس.

وأضاف أن هناك شائعات بأن ميشيل تتعقب المنطقة للانتقال من كاليفورنيا، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت تفكر في تأجير هذا القصر، وادعى خبير آخر أن ميشيل قد استأجرت المنزل لدراسة الحي بشكل أفضل. وذكر موقع TMZ أن القصر لم يسكنه أحد؛ لأنه ليس متاحًا للإيجار، لذا فمن المرجح أنه تم منحه لميشيل للبقاء هناك لمدة ليلتين مجانًا، كوسيلة للتعرف على القصر مترامي الأطراف من أجل شرائه. يتميز Shark House بمجموعة من وسائل الراحة المتمركزة في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى حوض السمك في الهواء الطلق الذي تبلغ سعته 300 غالون، والذي تسكنه مجموعة من الأسماك، ويتميز المنزل بصالة ألعاب رياضية وغرفة للمشي.

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