المخاض يفاجئ سيدة في مهرجان أبها.. و”الهلال الأحمر” ينجح في توليدها

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 12:53 مساءً - فاجأ المخاض سيدة خلال زياراتها لمهرجان أبها للتسوق، لتتدخل فرق الهلال الأحمر لإنقاذها وتوليدها في جناحها بالمهرجان، ونقلتها بعد ذلك إلى المستشفى.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر محمد الشهري، إن الهيئة شاركت في مهرجان أبها للتسوق 1440هـ بفرق إسعافية وتطوعية.

وأضاف أن الفرق باشرت عدداً من الحالات في المهرجان، تنوعت ما بين طفيفة ومتوسطة بلغ عددها 140 حالة، نقلت منها 10 حالات للمستشفيات.