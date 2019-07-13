ريهام سعيد ممنوعة من القبلات بأمر الأطباء

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 12:53 مساءً - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن تطور جديد في حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا ودخلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونشرت ريهام سعيد، تدونية عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيها: “بشكر الناس بجد الدكتور سمح بالزيارة، هاقدر أكون في استقبال أي حد كان عايز يشوفني خميس وجمعة من 12 إلى 6 “.

وأضافت: “عارفة إن الناس كلها في الساحل في الويك إند أنا بس بقول إنه سمح بالزيارة عشان فيه ناس حلفتني، بعد كده أنا مسافرة السبت إن شاء الله، بس ممنوع القبلات يعنى البوس”.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

واثار خبر مرضها حالة تضامن كبيرة من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي وكذلك من جمهورها العادي الذين ساندوها وتمنوا لها الشفاء والعودة لأطفالها وبرنامجها.

الإعلامية المرية كانت قد ردت على الخبار التي نشرت حول إصابتها بميكروب في الوجه يوجد إلى تساقط جلد وجهها، مؤكدة أن هذه الشائعات غير صحيحة وأن وجهها لم يسقط ولن يسقط، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى وطالبتهم بالدعاء لها.