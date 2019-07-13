سعد رمضان يوجه رسالة رومانسية لحبيبته

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Jul 13, 2019
وجّه الفنان اللبناني سعد رمضان رسالة رومانسية الى حبيبته “سمية” وذلك عبر حسابه على “ستوري”.
وقام “رمضان” بنشر صورة للبحر وعلّق: “أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالايام… أنت امرأة.. صُنعت من فاكهة الشعر… ومن ذهب الاحلام… انت امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الاعوام”. وأرفق التعليق بهاشتاغ #S في إشارة الى أول حرف من اسم حبيبته.
ومنذ عام 2015، يعيش سعد رمضان قصة حب قوية مع فتاة من خارج الوسط الفني.
وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على العلاقة العاطفية بينهما، الا ان سعد لم ينشر اي صورة او معلومات عن حبيبته، بل حافظ دائماً على ابقاء حياتهما الشخصية بعيدة عن الاضواء.
نذكر ان سعد احتفل مؤخراً بتخطي كليب “شو محسودين” حاجز الـ 30 ملايين مشاهدة على قناة روتانا الرسميّة عبر موقع يوتيوب.
من جهة أخرى، يستعد “رمضان” لطرح أغنية جديدة قريباً جداً، يتعاون فيها مع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين”.
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