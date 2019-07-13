وائل كفوري في أعياد بيروت والافتتاح مسك!

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"الخليج 365" من بيروت: للمرة السادسة، إحتضن مهرجان أعياد بيروت الفنان اللبناني وائل كفوري في انطلاقة برنامجه الفني. تحت رعاية وزارة السياحة اللبنانية وبالتعاون مع وزارة الثقافة أطلقت لجنة أعياد بيروت النسخة الثامنة من مهرجانها من واجهة بيروت البحرية حيث صدح صوت وائل في حفل رائع حضره حوالى خمسة آلاف متفرّج من مختلف المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية المجاورة.

إحتفلت العاصمة بإنطلاقة أعيادها السنوية مع النجم اللبناني الذي كان مسك الإفتتاح مع روائعه الغنائية التي قدّمها برفقة فرقته الموسيقية تحت قيادة جاك باسيل. فتألّق في "عمري كلو" ، "يا ضلي يا روجي"، "ما وعدتك بنجوم الليل"، "لو حبنا غلطة" بالإضافة إلى مجموعة من المواويل اللبنانية والأغاني الخالدة مثل "بتحبني وشهقت بالبكي" للراحل الكبير وديع الصافي، و "أمي نامت عبكير" للسيدة فيروز. خلال الحفل غنّى وائل جديده "استشبهت فيكي" أكثر من مرّة على المسرح ،

هذا ويتجدد اللقاء مع النجم ناصيف زيتون في أمسية مميزة مساء الأحد 14 آب الحالي، ليأتي بعده حفل الـ Stars 80 العالمي مساء 17 تموز، ومن ثمّ الموسيقي زياد الرحباني يوم 19 من الشهر نفسه، الموسيقار العالمي Yanni في ليلة خاصة مساء 23 تموز، ومن بعده الفنانة اليسا يوم 26 تموز في موعدها السنوي، أما الختام فمع ليلة Beirut Shake Down مساء 31 تموز.

