شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لمروان خورى وألفة بن رمضان فى سهرة واحدة بمهرجان قرطاج الدولى 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم الغناء والطرب العربى الفنان مروان خورى حفلا ضمن حفلات وليالى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ55 يوم 13 أغسطس على مسرح قرطاج الأثرى الكبير، وتشارك فى نفس اليوم المطربة التونسية ألفة بن رمضان حيث ستغنى قبل مروان.

تأتى تلك الحفلة بعد شهر من وفاة والدة مروان خورى التى رحلت عن عالمنا أول أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وكان خورى قد اعتذر لجمهوره عن حفل كان سيقام أمس الجمعة فى بلدة مغدوشة وسيحدد له موعدا آخر لكن حفله بمهرجان قرطاج مازال قائما كما أكدت إدارة المهرجان.

يذكر أن مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ55 قد افتتح 11 يوليو بعرض باليه "بحيرة البجع" لتشيكوفيكسى، ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعى يوم 20 أغسطس.

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ويقدم المهرجان هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة، وعروضا صوفية، كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصى الحلانى وغالية بن على وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة.