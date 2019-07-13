فن ومشاهير

تعرف على قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأعوام القليلة الماضية طفرة كبيرة فى صناعة السينما وخاصة فى شباك التذاكر، بتحقيق الأفلام لأرقام قياسية على مستوى الايرادات وفى كل عام يتم كسر الرقم الذى تم تحقيقه، وهذا ما حدق فى موسم عيد الفطر هذا العام بعدما استطاع فيلم "كازابلاكا" تحقيق رقم قياسى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما متخطياً فيلم "البدلة" الذى كان يحتفظ بالرقم وننشر  قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات.

1- كازابلانكا: 70.000.00 (مستمر عرضه)

كازابلانكا

2- البدلة : 67.286.800

2- فيلم البدلة

3- الممر:60.000.000 (مستمر عرضه)

فيلم الممر

4- نادى الرجال السرى: 59.637.768

فيلم نادى الرجال السرى

5- حرب كرموز: 57.634.545

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فيلم حرب كرموز

6- الخلية: 56.004.004

فيلم الخلية

7- هروب اضطرارى: 55.551.644

فيلم هروب اضطرارى

8- لف ودوران: 43.277.037

فيلم لف ودوران

9- الجزيرة 2: 35.132.780

فيلم الجريزة 2

10- ليلة هنا وسرور: 35.064.058

 

فيلم ليلة هنا وسرور
 
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