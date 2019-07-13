تعرف على قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأعوام القليلة الماضية طفرة كبيرة فى صناعة السينما وخاصة فى شباك التذاكر، بتحقيق الأفلام لأرقام قياسية على مستوى الايرادات وفى كل عام يتم كسر الرقم الذى تم تحقيقه، وهذا ما حدق فى موسم عيد الفطر هذا العام بعدما استطاع فيلم "كازابلاكا" تحقيق رقم قياسى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما متخطياً فيلم "البدلة" الذى كان يحتفظ بالرقم وننشر قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات. 1- كازابلانكا: 70.000.00 (مستمر عرضه) 2- البدلة : 67.286.800 3- الممر:60.000.000 (مستمر عرضه) 4- نادى الرجال السرى: 59.637.768 5- حرب كرموز: 57.634.545 Advertisements 6- الخلية: 56.004.004 7- هروب اضطرارى: 55.551.644 8- لف ودوران: 43.277.037 9- الجزيرة 2: 35.132.780 10- ليلة هنا وسرور: 35.064.058



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