كندة علوش: تراجعنا عن الإنجاب في أمريكا وندمت على "البوتكس" وأعود بقوة في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدثت الفنانة كندة علوش عن الأمومة ورغبتها في إنجاب طفل ثانٍ، مضيفة في حوار مع مجلة عربية، عن دور زوجها الفنان عمرو يوسف، وهل تحولت لمصرية وابتعدت عن وطنها سوريا.

كما أجابت عن تأثير غيابها على الدراما لمدة عام، موضحة هل تعمدت تقليد محمد صلاح في اليوجا أما لا؟

ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز تصريحاتها..

- غياب عن الأعمال الفنية لأني منحت الأمومة الأولوية الأولى.

- أنا في رمضان 2020 من خلال مشروع درامي قوي.

- لدي رصيد كبير ونجاحات لا تجعل غيابي لمدة عام في طي النسيان، وسأحاول الاجتهاد للعودة إلى مكانتي.

- عمرو يوسف "نِعم" الشريك ويساندي بقوة.

- ابنتي "حياة" بـ5 أطفال، وكونها أول طفلة أريد أن امنحها وقتي، ولا اسمح للخادمات بالتدخل في شؤونها أو لمسها، أنا وزوجي وأمي فقط.

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- أرغب في إنجاب طفل ثانٍ ولكن لا أعرف الموعد ذلك.

- تراجعت أنا وعمرو عن إنجاب طفلتي في أمريكا، ووجدنا أنها أننا يإمكاننا تأمين احتياجاتها من التعليم والحياة الكريمة.

- زوجي من عمرو يوسف لم يجعلني غير سورية، أنا لغتي وجنسيتي سوريا، وابتعدت عن العمل في بلدي بسبب ظروف البلد القاسية، وأتمنى أن يستقر الوطن.

- عمرو يوسف غاب لأن المشاريع التي عرضت عليه لم تحقق تطلعاته، وكان لديه الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، ولكن غيابه في رمضان أفاد الأسرة أيضا.

- لست مع أو ضد البرامج الحوارية، فهي تدر دخلا على الفنانين، وهم لديهم القدرة على تحمل "وجع الراس" بعد ذلك، أما انا فلا أحب تعرية حياتي، واعتذر عن عدم المشاركة في هذه البرامج.

- أفضل في موقف الحياد بين اصالة وأنغام ولن أتدخل.

- تصريحاتي السابقة عن عمليات التجميل فهمت بشكل خاطئ، فأنا لم أقدم على أي عملية تجميل، ولكن البعض نصحني بحقن البوتكس والفيلر، ولكن النتيجة لم تكن مرضية ولن أكررها.

- ممارستي اليوجا لم تكن تقليدا للاعب محمد صلاح، ولكن لا مشكلة في تقليد أيقونة كبيرة، وهذه الصورة قديمة، تم التقاطها لي في أحد الإعلانات، ووضعوها الجمهور إلى جانب صورة لمحمد صلاح وهو جالس يحتفل بعد تسجيله أحد الأهداف، وعقدوا المقارنة بيننا، والجميل أن نفسيّة صلاح الحلوة دفعته إلى أن يُعلق على الصورتين، وهو ما أسعدني.