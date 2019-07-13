تراند اليوم : فيديو| مطربة شهيرة تهاجم "محمد عساف" بألفاظ خارجة...



على الرغم من تصريحات المطرب الفلسطيني محمد عساف الأخيرة في مهرجان موازين التي قال فيها إنها يسامح المطربة المغربية دنيا بطمة، إلا أن الأخيرة لم تتوقف عن مهاجمته.

واكدت "بطمة" في مقابلة تلفزيونية تداولها نشطاء، أن سؤال الصحافة لعساف عن خلافهما أصبح موضوعًا قديمًا، موضحة أن الصحفيين طرحوا هذا السؤال عليه لقلة أعماله الفنية.

وأضافت أنها "تشمئز عند سماع اسم زميلها السابق عساف، ولا تطيقه"، الأمر الذي أثار فجر فعل غاضبة وانتقادات وردود قاسية تجاهها، خاصة بعد تصريحات عساف الأخيرة التي لأكد مسامحته لها عن أي تصريح بدر منها، مؤكدًا انه لا يمانع من طيّ خلافاته السابقة معها.

وكان نجم "آراب أيدول" قال خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش فعاليات مشاركته بحفل غنائي في مهرجان موازين المغربي إنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية مع "بطمة".

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وأكد أنها تهاجمه منذ سنوات طويلة وتنتقده باستمرار دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافيًا ما أشيع عن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، موضحًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

وأعرب عساف عن إعجابه الشديد بصوت المطربة المغربية وفنها، مؤكدًا أنه ليس لديه أي مشكلة معها على الصعيد الشخصي، متمنيًا لها التوفيق في حياتها.

وأشار إلى أنه متفاجئ من هجومها عليه، وقال: "أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي".