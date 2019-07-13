رانيا يوسف توجّهُ رسالة جديدة بشأن قضيّة إسقاط الولاية عن السّعوديّات

قدمت الفنانة المصريّة، رانيا يوسف، اعتذارها للشّعب السّعوديّ، على ما بدر منها؛ بسبب تدخّلها في شأنهم الخاصّ، ودعمها لمطالب، بإسقاط الولاية عن السّعوديّات بالمشاركة في الوسم “#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ18”. يأتي ذلك، في ظلّ انتقادات كبيرة، تعرّضت لها رانيا من الجمهور السعّوديّ، إضافة إلى الكثير من السّخرية التي لم تجدْ مفرًا منها سوى الاعتذار؛حيث أوضحت، أنّها لم تقصد التّدخّل في الشّأن السّعوديّ، بل جاء تدخّلها بسبب حماستها للمرأة. وكتبت رانيا يوسف، تغريدة لها عبر “تويتر”،: “لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح، لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير”.

ومن يتابع الوسط الفنيّ، يجد أنّ الفنانة رانيا يوسف، محطّ إثارة للجدل، بسبب تصريحاتها وإطلالاتها الجريئة، التي دائمًا ما تثير الانتقادات، وتنتهي باعتذار. الاعتذار يأتي، على خلفيّة انضمام الفنانة المصريّة، لنقاشات واسعة، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعيّ في السّعوديّة، بعد أنباء عن نيّة الرّياض، إسقاط الولاية المفروضة على النساء، بعد سنوات من المطالب بهذا الخصوص. وأثار دعم الفنانة المصريّة، لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السّعوديّة، اعتراضات الكثير من السّعوديّين، حيث اعتبروا ما فعلته، تدخّلًا منها في شأن محليّ، لا علاقة لها به، وكان في المقابل فريق آخر، قد أشاد بموقفها. وقالت رانيا يوسف، في تعليقها على الوسم “#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ18″، الذي جمع عشرات الآلاف من المغرّدين في موقع “تويتر”: “نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة”. يُذكر، أنّ رانيا يوسف، استأنفت مؤخرًا، تصوير مشاهدها في مسلسل “مملكة إبليس”، الذي تمّ تأجيله، بسبب موسم دراما رمضان، وإجازة عيد الفطر، على أنْ يتمّ عرضه خلال الفترة المقبلة.